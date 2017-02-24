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Форвард киевского "Динамо" Александр Гладкий отказал "Крыльям Советов"

Вице-президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин рассказал о завершении зимней трансферной кампании клуба.

- Да, зимняя трансферная кампания завершена, - сказал Шляхтин.

- Правда ли, что "Крылья Советов" интересовались нападающим киевского "Динамо" Александром Гладким?

- Да, но он отклонил наше предложение.

СЭ
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 14:11
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