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Источник: Дмитрий Лоськов сегодня подпишет с "Локомотивом" контракт игрока

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов подпишет с клубом контракт игрока, который будет рассчитан до завершения сезона-2016/17.

"Контракт будет подписан сегодня. Лоськов будет заявлен за команду под 10-м номером", - сказал источник, знакомый с ситуацией, слова которого приводит ТАСС.
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 14:36
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№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Грустно. Не от хорошей жизни это. Локо - удачи!
Регистрация: 23.08.2016
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:50) #
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online

три состава решили к паровозу подцепить smiley
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:49) #
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online

И Евсей Куйвамовича надо тоже вернуть.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Это всего лишь дань уважения легенде клуба, не более. Теперь сможет сыграть прощальный матч, для этого достаточно выйти на замену. Не вижу поводов стебаться.
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
можно и Зазу который Джанашия тоже в бой кинуть)
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 14:47) #
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online

Жду Зазу Джанашия и нестареющего Лиму. Локомотив зе бест! Ударим песком по тактическим ходам соперника!


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:41) #
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online

Не только Лоськов но и Сёмин. А ещё Рейнгольд с Орловым выразили готовность выходить на поле в форме локомотива.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если это желание самого Дмитрия, то его нужно уважать.
Хотя со стороны это выглядит погоней за далеко ушедшим прошлым.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Трансфер межсезонья)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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