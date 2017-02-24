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"Локомотив" объявил о возвращении Дмитрия Лоськова (фото)

Дмитрий Лоськов заявлен в качестве футболиста "Локомотива" для участия в официальных турнирах, сообщает пресс-служба клуба. Контракт подписан до конца сезона.

"Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков "Локо" - увидеть своего кумира на поле в Черкизове - год от года только крепло.

Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов - номер десятый. Не будем гадать, когда сбудется мечта. Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!", - говорится на сайте "Локо".

Теги: Локомотив Лоськов
Сегодня, 14:58
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(3)
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:34) #
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  •  (0)
online

Jana Kazak,
Ты сравнил! Лоськов 42 или 43 года,и калачев играет постоянно,а вот лоськов нет!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Калачёв в Ростове бегает лучше молодых, почему бы и не Лоськов.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:00) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. Уважуха!
Регистрация: 23.08.2016
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