Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
"Локомотив" объявил о возвращении Дмитрия Лоськова (фото)
Дмитрий Лоськов заявлен в качестве футболиста "Локомотива" для участия в официальных турнирах, сообщает пресс-служба клуба. Контракт подписан до конца сезона.
"Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков "Локо" - увидеть своего кумира на поле в Черкизове - год от года только крепло.
Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов - номер десятый. Не будем гадать, когда сбудется мечта. Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!", - говорится на сайте "Локо".
"Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков "Локо" - увидеть своего кумира на поле в Черкизове - год от года только крепло.
Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов - номер десятый. Не будем гадать, когда сбудется мечта. Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!", - говорится на сайте "Локо".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.