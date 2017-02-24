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Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать

Бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко прокомментировал заявку Дмитрия Лоськова в качестве футболиста красно-зеленых.

"Только приветствую подобные шаги руководства клуба. Не знаю, конечно, в каком Дима сейчас состоянии, но, думаю, его заявили на остаток сезона, чтобы он сыграл свой последний матч. Вот в "Роме" тоже легенда продолжает выступать – Тотти уже сорок, а он все играет.

Усилит ли Лоськов команду? Знаете, думаю, сложно, пропустив четыре года, вернуться в футбол. А если человек после такого длительного отсутствия способен составить реальную конкуренцию основным игрокам, то нужно вообще всю команду разогнать тогда.

За Диму очень рад. Его мастерство и видение поля с годами не ушло. Но нужно понимать, что такое решение руководства ни в коем случае не умаляет достоинств первой команды. Заявка Лоськова нужна только для того, чтобы он провел свой последний матч", - цитирует Гуренко "СЭ".
Теги: Локомотив Лоськов
Сегодня, 15:09
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:39) #
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online

Этт точно


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: зарежувсехнах (Сегодня, 16:14) #
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online

Капитан очевидность.
Регистрация: 24.02.2017
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