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15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
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Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать
Бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко прокомментировал заявку Дмитрия Лоськова в качестве футболиста красно-зеленых.
"Только приветствую подобные шаги руководства клуба. Не знаю, конечно, в каком Дима сейчас состоянии, но, думаю, его заявили на остаток сезона, чтобы он сыграл свой последний матч. Вот в "Роме" тоже легенда продолжает выступать – Тотти уже сорок, а он все играет.
Усилит ли Лоськов команду? Знаете, думаю, сложно, пропустив четыре года, вернуться в футбол. А если человек после такого длительного отсутствия способен составить реальную конкуренцию основным игрокам, то нужно вообще всю команду разогнать тогда.
За Диму очень рад. Его мастерство и видение поля с годами не ушло. Но нужно понимать, что такое решение руководства ни в коем случае не умаляет достоинств первой команды. Заявка Лоськова нужна только для того, чтобы он провел свой последний матч", - цитирует Гуренко "СЭ".
"Только приветствую подобные шаги руководства клуба. Не знаю, конечно, в каком Дима сейчас состоянии, но, думаю, его заявили на остаток сезона, чтобы он сыграл свой последний матч. Вот в "Роме" тоже легенда продолжает выступать – Тотти уже сорок, а он все играет.
Усилит ли Лоськов команду? Знаете, думаю, сложно, пропустив четыре года, вернуться в футбол. А если человек после такого длительного отсутствия способен составить реальную конкуренцию основным игрокам, то нужно вообще всю команду разогнать тогда.
За Диму очень рад. Его мастерство и видение поля с годами не ушло. Но нужно понимать, что такое решение руководства ни в коем случае не умаляет достоинств первой команды. Заявка Лоськова нужна только для того, чтобы он провел свой последний матч", - цитирует Гуренко "СЭ".
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