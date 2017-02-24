"Краснодару" досталась "Сельта" в 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" получил в соперники "Сельту", с которой сыграет в рамках 1/8 финала Лиги Европы.



Матчи этого раунда турнира пройдут 9 и 16 марта. Подопечные Игоря Шалимова проведут первую игру в гостях.