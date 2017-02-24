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"Краснодару" досталась "Сельта" в 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" получил в соперники "Сельту", с которой сыграет в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Матчи этого раунда турнира пройдут 9 и 16 марта. Подопечные Игоря Шалимова проведут первую игру в гостях.
Теги: Краснодар Сельта
Сегодня, 15:13
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28
(5)
№28 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:40) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
спокойно , на классе ....

Арустунян на классе)))
Ребята будьте реалистами
снимите Питерские голубые очки Шлюбера


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№27 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: зарежувсехнах
Вперед, Сельта!!! Нагни Краснодырку!!!


этот куй с грозным ником laughing сегодня зарегистрировался,чтоб вот этот сказать?..параша пля,баба..

а, в этой команде где то 8 лет играл Моствой,и Карпин но меньше,но тоже долго..
Регистрация: 17.03.2008
№26 Написал: зарежувсехнах (Сегодня, 16:30) #
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online

Вперед, Сельта!!! Нагни Краснодырку!!!
Регистрация: 24.02.2017
№25 Написал: Busist Eagle city (Сегодня, 16:27) #
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online

Цитата: nikkon
Сельту с Селтиком попутали?!

-"одним словом румын" ... -"он же болгарин" -" да какая нафиг разница"


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OREL IS HERE
Регистрация: 13.02.2007
№24 Написал: glorvsex (Сегодня, 16:21) #
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online

Хороший соперник, не какой нить аек или андерлехт, по стилю похож на сосьедад, который они уже проходили.
ах да это же клуб мостового и волеры
Регистрация: 5.02.2017
№23 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: кочегар
Саня, на фенер ездил в турцию?

да,как ни странно без проишествий!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№22 Написал: nikkon (Сегодня, 16:16) #
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scorpion 69",..а быкам снять скальп с кельтов..."

С каких еще кельтов?! Сельту с Селтиком попутали?!
Регистрация: 18.01.2017
№21 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:15) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сын кубани
Цитата: Бриг
конечно,лучше бы второй раз турки попались.

Второй раз могли бы не выпустить с победой! smile

Саня, на фенер ездил в турцию?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№20 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не плохо , Краснодару - победы , спокойно , на классе . Краснодар - очень хорошая команда , очень боюсь её в следующей ( ЧР ) игре..


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№19 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Сегодня был тот редкий случай , когда было всё равно . Зенит всосал , чудесно , прошёл бы дальше - порадовался . .

да у вас свиней как обычно пуканы рвет от радости тьфу ущербные,а быкам снять скальп с кельтов
Регистрация: 3.02.2011
№18 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Бриг
конечно,лучше бы второй раз турки попались.

Второй раз могли бы не выпустить с победой! smile


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№17 Написал: Бриг (Сегодня, 16:01) #
  • 0
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Болеет за:
«Краснодар»
сын кубани,
Я имею ввиду общую статистику, а не статистику каждого клуба в отдельности..А общая не в пользу СССР-России..Будем надеяться на лучшее..конечно,лучше бы второй раз турки попались..или итальянцы...
Регистрация: 21.11.2016
№16 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удивили испанцы, обыграв в гостях бразильский Шахтёр. Но играть и выигрывать у них, конечно, можно, многое будет зависить от игры в Испании, так в футболе всегда в спаренных матчах.
oksva Спб (Сегодня, 15:48) #
online
Болеет за:
«Спартак»
... Зенит прошёл бы дальше - порадовался . .
Ещё бы не порадоваться, Зенит пускай бился бы дальше в Европе, а мы спокойненько только в ПЛ. А теперь всё- равные условия.
Регистрация: 13.11.2009
№15 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 15:55) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Бриг
с испанцами советские и российские клубы , плохо играли, статистика не в нашу пользу..

но только не мы, Сосьедат помнишь!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№14 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:48) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня был тот редкий случай , когда было всё равно . Зенит всосал , чудесно , прошёл бы дальше - порадовался . .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№13 Написал: Lacan (Сегодня, 15:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: ctalin
не самый плохой вариант..

И не самый хороший- вязкая, неуступчивая, волевая, порой грубая команда, играющая в мелкий фол и мастерские симуляции! Последний матч с Шахтёром это подтвердил.
Регистрация: 27.09.2011
№12 Написал: Бриг (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Главное в первом матче не проиграть..А дома и солома едома..Единственное но...с испанцами советские и российские клубы , плохо играли, статистика не в нашу пользу..
Регистрация: 21.11.2016
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:31) #
  • -14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар закончил
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Zucken (Сегодня, 15:29) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Реал»
Шансы есть, поболеем!


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:28) #
  • -11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну тут шансов мало у Краснодара,испанцы всегда рубятся с мотивацией в ЛЕ
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:25) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Не подарок, удачи быкам!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 15:22) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Интересный соперник, думаю, что пара довольно равная. Удачи Краснодару!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 15:21) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
отлично,что первый матч на выезде!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:17) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ростову повезло. Крутяк
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (2)

не самый плохой вариант..
Регистрация: 20.03.2016
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
а ростову " мю"
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неплохая пара, как и Ростов с МЮ)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 15:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А Ростову МЮ)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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