Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Лига Европы: "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

ФК "Ростов" узнал своего соперника по матчам 1/8 финала Лиги Европы. Им стал английский "Манчестер Юнайтед".

Матчи этого раунда турнира пройдут 9 и 16 марта. Команда Курбана Бердыева первую встречу проведет в Ростове-на-Дону.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:17
Напечатать
54
(9)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№54 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот и закончилась ЛЕ для МЮ!
Регистрация: 10.07.2009
№53 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реальный крутяк - завидую Ростову!
давай Курбан - порви Маура)))


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№52 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Наконец-то футбол посмотрим, а не мышиную возню в исполнении других клубов непонятно с кем.
Калачев против Ибры- это же круто.
Регистрация: 19.10.2008
№51 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:34) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Ну что К.Бекиевич. Были уже у вас в соперниках и Барселона, и Бавария, и Атлетико. Теперь пора и с МЮ сразиться. Уверен Ростов не будет в этом противостоянии мальчиками для битья. Удачи Ростову!
Регистрация: 30.11.2015
№50 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
писта мауру! удачи Ростову!


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№49 Написал: зарежувсехнах (Сегодня, 16:22) #
  • -3
  •  (3)
online

Так что, раставчане там всякие и прочие туркмены с четками и без оных - готовьте ваши задницы к показательной порке!!! Буду болеть за МЮ!!!
Регистрация: 24.02.2017
№48 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Сложно будет обоим клубам, но Ростову удачи с МЮ, вот тут НАДО!
Регистрация: 15.12.2013
№47 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
РОСТОВ должен рвать этот МЮ
Регистрация: 22.02.2013
№46 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Писец Мауриньо.
Гацкан - деклассирует Погба, а Полоз - отправит Байи на биржу труда.


--------------------
Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№45 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все будет решаться в первой игре. Если не пропустят от Мю то шансы во 2 игре обязательно будут.
Регистрация: 2.08.2010
№44 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Бекиевичу пожелаю снять скальп с манкунианцев повесить в изголовье как редкий трофей smile
Регистрация: 3.02.2011
№43 Написал: зарежувсехнах (Сегодня, 16:02) #
  • -6
  •  (10)
online

Да Ибра им трешку в зад засунет и не поморщится!!!
Регистрация: 24.02.2017
№42 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (4)

И всё-таки сейчас было бы лучше с каким-нибудь Генком пободаться. Ну а так - удачи. )
Регистрация: 6.10.2009
№41 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:58) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vertel
а то Гент- Генк, АПОЭЛЬ- Андерлехт(опять повезло бельгийцам, если можно так говорить), всё-таки киприоты прошли далеко не последнюю команду Испании.

еще больше повезло Зениту,а то могли бы второй раз попасть под Апоэль,помнишь чем ваше первое свидание с ними закончилось?))
Регистрация: 1.02.2017
№40 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего особенного! Если сыграют в свою любимую игру, то всё может быть. Единственное, как и отмечал, в МЮ есть топ игрок Ибрагимович, способный ИСПОЛНИТЬ одним ударом, есть Погба, от которого можно ждать всё что угодно, есть близкий к топам Мата и, конечно, бесподобный де Хеа, не говоря о Моуриньо, способный закрыться, как Бердыев. А жребий мог бы быть и благосклоннее, а то Гент-Генк, АПОЭЛЬ- Андерлехт(опять повезло бельгийцам, если можно так говорить), всё-таки киприоты прошли далеко не последнюю команду Испании.
Регистрация: 13.11.2009
№39 Написал: tuner (Сегодня, 15:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Dlink
Маурин в панике рвет волоса на голове

Ему и невдомёк. что мы в это время пытаемся унять дрожь в коленях.
Регистрация: 29.08.2015
№38 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 15:52) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Если Ростов и Краснодар пройдут дальше,то они могут выйграть лигу Европы!

А МОГУТ И В ФИНАЛЕ ПРОИГРАТЬ...
Регистрация: 22.11.2014
№37 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 15:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Хана Ростову, не повезло

хана МЮ,не повезло.
Регистрация: 9.01.2015
№36 Написал: Бриг (Сегодня, 15:43) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Бердыеву..скальп МЮ на стену повесить...А шансы есть у Ростова..и МЮ пройти..
Регистрация: 21.11.2016
№35 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:42) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а я верю в Бикеича
Регистрация: 21.07.2011
№34 Написал: tuner (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Рома Евсеенко



Ахренеть!!!!!!Еду!!!!!!!

В Англию!!!!! Ахренеть!!!!
Регистрация: 29.08.2015
№33 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:39) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хана Ростову, не повезло
Регистрация: 2.02.2012
№32 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Если Ростов и Краснодар пройдут дальше,то они могут выйграть лигу Европы!

Правда? А, если не пройдут, не смогут. Капитан очевидность.
Регистрация: 6.01.2006
№31 Написал: Zucken (Сегодня, 15:35) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Реал»
Зае6ись, завиду болелам Ростова! Бекиич, готовь свои фартовые четки!


--------------------
Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№30 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 15:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Снова Златан и Бердыев.


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№29 Написал: vlees (Сегодня, 15:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Видимо тут все плохо смотрят игры мю,они сейчас мощно играют,Ростову надо дома не пропустить.
Регистрация: 12.01.2017
№28 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:34) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
Цитата: golden Axe
вот это уже будет интересно посмотреть,тут будет много тактики и Ростов не получит большого пространства

Ты хочешь сказать,что МЮ не играет в традиционный английский "бей-беги"?
А во что он играет?

при Моуриньо нет,более того если МЮ забивает первым,старается закрываться и играть более аккуратно
Регистрация: 1.02.2017
№27 Написал: tuner (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Egorysche

online


вангую, Моуриньо уйдёт в отставку после ростова

Не! Он сосредоточится на внутреннем чемпионате, как у нас любят говорить в таких случаях. smile
Регистрация: 29.08.2015
№26 Написал: Босх Россия (Сегодня, 15:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: golden Axe
вот это уже будет интересно посмотреть,тут будет много тактики и Ростов не получит большого пространства

Ты хочешь сказать,что МЮ не играет в традиционный английский "бей-беги"?
А во что он играет?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№25 Написал: Босх Россия (Сегодня, 15:30) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
Мы в Ростове так и хотели,еще летом. И нам повезло!
И Бавария,и Атлетик, и вот МЮ.
Это же прекрасно!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.