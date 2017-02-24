Лига Европы: "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

ФК "Ростов" узнал своего соперника по матчам 1/8 финала Лиги Европы. Им стал английский "Манчестер Юнайтед".



Матчи этого раунда турнира пройдут 9 и 16 марта. Команда Курбана Бердыева первую встречу проведет в Ростове-на-Дону.