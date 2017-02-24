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Рахим Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг назван лучшим игроком недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард "горожан" в матче против "Монако" (5:3) забил гол и отдал голевую передачу.

В голосовании Стерлингу уступили голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель, нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и форвард "Атлетико Кевин Гамейро.

УЕФА
Теги: Стерлинг
Сегодня, 15:49
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