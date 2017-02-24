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Игорь Гамула: мы хотели самого сильного соперника - и получили

Старший тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула высказал мнение о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Главной команде ростовчан достался "Манчестер Юнайтед".

"Хотели самого сильного соперника - получили. Нам все равно, с кем играть. Интересно посмотреть, на что мы сегодня готовы. Я уверен, что наши ребята не будут дрожать, проведут матчи на достаточно высоком уровне и побьются за выход в следующий круг.

Будем надеяться, что мы сломаем футбольные стереотипы, когда все начинают дрожать при появлении большого клуба. Это большой подарок для наших болельщиков - "Бавария", "Атлетико", теперь "Манчестер". "Ростов" на коне!" - цитирует Гамулу ТАСС.
Теги: Гамула Ростов
Сегодня, 15:53
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№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 16:43) #
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Хорохорится... Понятно что класс игроков МЮ выше,но у Ростова есть игра + Бердыев.
Регистрация: 24.10.2012
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