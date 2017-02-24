"Урал" уступил "Тюмени" в матче за 5-е место Кубка ФНЛ

В рамках Кубка Футбольной национальной лиги, который проходит на Кипре, состоялся матч за пятое место - "Тюмень" в серии пенальти одолела "Урал".



Кубок ФНЛ. Матч за 5 место



"Урал" - "Тюмень" - 1:1 (1:3 - по пенальти)



Голы: Мамтов, 68, Ставпец, 81



"Урал": Арапов (Тимофеев, 63), Панков, Табидзе, Меркулов, Новиков, Серченков, Глушков, Павленко, Коробов, Юсупов (Ставпец, 67)



"Тюмень": Смирнов (Телков, 53), Ахмедов, Сметанин, Шабаев, Лешонок, Глухов, Чудин, Шляпкин, Пустозеров, Кузнецов, Чуканов



Предупреждения: Ахмедов, 38, Новиков, 38.