Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
"Урал" уступил "Тюмени" в матче за 5-е место Кубка ФНЛ
В рамках Кубка Футбольной национальной лиги, который проходит на Кипре, состоялся матч за пятое место - "Тюмень" в серии пенальти одолела "Урал".
Кубок ФНЛ. Матч за 5 место
"Урал" - "Тюмень" - 1:1 (1:3 - по пенальти)
Голы: Мамтов, 68, Ставпец, 81
"Урал": Арапов (Тимофеев, 63), Панков, Табидзе, Меркулов, Новиков, Серченков, Глушков, Павленко, Коробов, Юсупов (Ставпец, 67)
"Тюмень": Смирнов (Телков, 53), Ахмедов, Сметанин, Шабаев, Лешонок, Глухов, Чудин, Шляпкин, Пустозеров, Кузнецов, Чуканов
Предупреждения: Ахмедов, 38, Новиков, 38.
Кубок ФНЛ. Матч за 5 место
"Урал" - "Тюмень" - 1:1 (1:3 - по пенальти)
Голы: Мамтов, 68, Ставпец, 81
"Урал": Арапов (Тимофеев, 63), Панков, Табидзе, Меркулов, Новиков, Серченков, Глушков, Павленко, Коробов, Юсупов (Ставпец, 67)
"Тюмень": Смирнов (Телков, 53), Ахмедов, Сметанин, Шабаев, Лешонок, Глухов, Чудин, Шляпкин, Пустозеров, Кузнецов, Чуканов
Предупреждения: Ахмедов, 38, Новиков, 38.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.