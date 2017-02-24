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Карло Анчелотти проведет в субботу тысячный официальный матч в роли тренера

Субботний матч "Баварии" против "Гамбурга" на "Альянц Арене" станет особенным для Карло Анчелотти: итальянец проведет свой 1000-ый официальный матч в качестве тренера.

В 999 сыгранных партиях он одержал победу 590 раз, информирует официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 17:06
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