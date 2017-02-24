Сергей Андреев: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Сергей Андреев: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п
Бывший нападающий ростовского СКА и сборной СССР, экс-главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев прокомментировал Rusfootball.info итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой ростовчане сыграют с "Манчестер Юнайтед".
- Сколько же счастья подвалило "Ростову" за последние три месяца, - сказал Андреев. - Здесь уже были такие легендарные команды, как "Атлетико" и "Бавария", а теперь подъедет "Манчестер Юнайтед". ПСВ и "Андерлехт" мы уже в расчёт не берём (смеётся). Скажу так: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п. Если уж принимать соперника, то самого великого, а это именно великая команда.
- С одной стороны, противостояние с великим клубом, но с другой - не самые большие шансы на выход в четвертьфинал...
- Ничего страшного. Настрой будет великолепный, у "Ростова" просто прекрасная форма в этот момент. Всё будет решаться на футбольном поле. Не хочу говорить банально 50 на 50, но с первым ударом по мячу шансы именно 50 на 50. А вот потом уже будет перевес в чью-то сторону. На эту тему можно будет рассуждать после первого матча, а до стартового свистка шансы любых соперников - 50 на 50.
- Как вы относитесь к Жозе Моуринью?
- С огромным пиететом. Как можно относиться к такому человеку иначе, когда в 53 года он уже является великим?! Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании, воспитывает лучших футболистов мира... только с пиететом! А скандалист он или нет, есть же разные тренеры. Кто-то молчун, кто-то дебошир, кто-то пьяница, а какая разница?! Если человек заслуженный - не понимаю, как к нему можно иначе относиться.
- На "Олимпе-2" скоро выступят де Хеа, Погба, Руни, Златан... кто сегодня, на ваш взгляд, является лицом "Манчестер Юнайтед"?
- А какая фамилия у последнего? Шучу! Но вокруг него команда точно не строится, ему через год заканчивать уже. Та же история и про Руни. В целом, это не коллектив разных фамилий, здесь есть одно большое название - "Манчестер Юнайтед"! Не будет такого, что в таком клубе всё будет крутиться вокруг одного человека. Там всегда будет коллектив, город, легендарный стадион.
- Первая игра состоится в Ростове-на-Дону. Насколько это плохо с точки зрения продолжения борьбы за выход в следующий раунд?
- С моей точки зрения это вообще не важно, по барабану. Всё решается в двух матчах. Со "Спартой" также играли первый матч дома, 4:0, зачем потом в Прагу вообще основным составом ехать? Тут тоже начинаем дома, и это разговоры для бедных. Плей-офф состоит из двух матчей, и нужно в них играть в футбол.
- Сколько же счастья подвалило "Ростову" за последние три месяца, - сказал Андреев. - Здесь уже были такие легендарные команды, как "Атлетико" и "Бавария", а теперь подъедет "Манчестер Юнайтед". ПСВ и "Андерлехт" мы уже в расчёт не берём (смеётся). Скажу так: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п. Если уж принимать соперника, то самого великого, а это именно великая команда.
- С одной стороны, противостояние с великим клубом, но с другой - не самые большие шансы на выход в четвертьфинал...
- Ничего страшного. Настрой будет великолепный, у "Ростова" просто прекрасная форма в этот момент. Всё будет решаться на футбольном поле. Не хочу говорить банально 50 на 50, но с первым ударом по мячу шансы именно 50 на 50. А вот потом уже будет перевес в чью-то сторону. На эту тему можно будет рассуждать после первого матча, а до стартового свистка шансы любых соперников - 50 на 50.
- Как вы относитесь к Жозе Моуринью?
- С огромным пиететом. Как можно относиться к такому человеку иначе, когда в 53 года он уже является великим?! Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании, воспитывает лучших футболистов мира... только с пиететом! А скандалист он или нет, есть же разные тренеры. Кто-то молчун, кто-то дебошир, кто-то пьяница, а какая разница?! Если человек заслуженный - не понимаю, как к нему можно иначе относиться.
- На "Олимпе-2" скоро выступят де Хеа, Погба, Руни, Златан... кто сегодня, на ваш взгляд, является лицом "Манчестер Юнайтед"?
- А какая фамилия у последнего? Шучу! Но вокруг него команда точно не строится, ему через год заканчивать уже. Та же история и про Руни. В целом, это не коллектив разных фамилий, здесь есть одно большое название - "Манчестер Юнайтед"! Не будет такого, что в таком клубе всё будет крутиться вокруг одного человека. Там всегда будет коллектив, город, легендарный стадион.
- Первая игра состоится в Ростове-на-Дону. Насколько это плохо с точки зрения продолжения борьбы за выход в следующий раунд?
- С моей точки зрения это вообще не важно, по барабану. Всё решается в двух матчах. Со "Спартой" также играли первый матч дома, 4:0, зачем потом в Прагу вообще основным составом ехать? Тут тоже начинаем дома, и это разговоры для бедных. Плей-офф состоит из двух матчей, и нужно в них играть в футбол.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.