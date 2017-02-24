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Сергей Андреев: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п

Сергей Андреев: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п Бывший нападающий ростовского СКА и сборной СССР, экс-главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев прокомментировал Rusfootball.info итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой ростовчане сыграют с "Манчестер Юнайтед".

- Сколько же счастья подвалило "Ростову" за последние три месяца, - сказал Андреев. - Здесь уже были такие легендарные команды, как "Атлетико" и "Бавария", а теперь подъедет "Манчестер Юнайтед". ПСВ и "Андерлехт" мы уже в расчёт не берём (смеётся). Скажу так: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п. Если уж принимать соперника, то самого великого, а это именно великая команда.

- С одной стороны, противостояние с великим клубом, но с другой - не самые большие шансы на выход в четвертьфинал...

- Ничего страшного. Настрой будет великолепный, у "Ростова" просто прекрасная форма в этот момент. Всё будет решаться на футбольном поле. Не хочу говорить банально 50 на 50, но с первым ударом по мячу шансы именно 50 на 50. А вот потом уже будет перевес в чью-то сторону. На эту тему можно будет рассуждать после первого матча, а до стартового свистка шансы любых соперников - 50 на 50.

- Как вы относитесь к Жозе Моуринью?

- С огромным пиететом. Как можно относиться к такому человеку иначе, когда в 53 года он уже является великим?! Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании, воспитывает лучших футболистов мира... только с пиететом! А скандалист он или нет, есть же разные тренеры. Кто-то молчун, кто-то дебошир, кто-то пьяница, а какая разница?! Если человек заслуженный - не понимаю, как к нему можно иначе относиться.

- На "Олимпе-2" скоро выступят де Хеа, Погба, Руни, Златан... кто сегодня, на ваш взгляд, является лицом "Манчестер Юнайтед"?

- А какая фамилия у последнего? Шучу! Но вокруг него команда точно не строится, ему через год заканчивать уже. Та же история и про Руни. В целом, это не коллектив разных фамилий, здесь есть одно большое название - "Манчестер Юнайтед"! Не будет такого, что в таком клубе всё будет крутиться вокруг одного человека. Там всегда будет коллектив, город, легендарный стадион.

- Первая игра состоится в Ростове-на-Дону. Насколько это плохо с точки зрения продолжения борьбы за выход в следующий раунд?

- С моей точки зрения это вообще не важно, по барабану. Всё решается в двух матчах. Со "Спартой" также играли первый матч дома, 4:0, зачем потом в Прагу вообще основным составом ехать? Тут тоже начинаем дома, и это разговоры для бедных. Плей-офф состоит из двух матчей, и нужно в них играть в футбол.
Теги: Андреев Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 17:25
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(2)
№5 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 18:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Первый матч на 1:0 приведет к победе. Пропустят дома - вылетят.
Регистрация: 4.04.2010
№4 Написал: Lacan (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Победы вам и утрите нос этим - спесивому Жозе и самоуверенному Златану!Дайте хорошенько просраться этим индюкам! smile
Регистрация: 27.09.2011
№3 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 17:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Андреев классный настоящий футболист, о таких трудно говорить в прошедшем времени.
Регистрация: 25.10.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Герой!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 17:37) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
ростов удачи в ле!
Регистрация: 26.04.2016
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