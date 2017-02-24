Сергей Андреев: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п

Бывший нападающий ростовского СКА и сборной СССР, экс-главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев прокомментировалитоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой ростовчане сыграют с "Манчестер Юнайтед".- Сколько же счастья подвалило "Ростову" за последние три месяца, - сказал Андреев. - Здесь уже были такие легендарные команды, как "Атлетико" и "Бавария", а теперь подъедет "Манчестер Юнайтед". ПСВ и "Андерлехт" мы уже в расчёт не берём (смеётся). Скажу так: лучше играть с "Манчестер Юнайтед", чем с "Генком", АПОЭЛем и т.п. Если уж принимать соперника, то самого великого, а это именно великая команда.- Ничего страшного. Настрой будет великолепный, у "Ростова" просто прекрасная форма в этот момент. Всё будет решаться на футбольном поле. Не хочу говорить банально 50 на 50, но с первым ударом по мячу шансы именно 50 на 50. А вот потом уже будет перевес в чью-то сторону. На эту тему можно будет рассуждать после первого матча, а до стартового свистка шансы любых соперников - 50 на 50.- С огромным пиететом. Как можно относиться к такому человеку иначе, когда в 53 года он уже является великим?! Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании, воспитывает лучших футболистов мира... только с пиететом! А скандалист он или нет, есть же разные тренеры. Кто-то молчун, кто-то дебошир, кто-то пьяница, а какая разница?! Если человек заслуженный - не понимаю, как к нему можно иначе относиться.- А какая фамилия у последнего? Шучу! Но вокруг него команда точно не строится, ему через год заканчивать уже. Та же история и про Руни. В целом, это не коллектив разных фамилий, здесь есть одно большое название - "Манчестер Юнайтед"! Не будет такого, что в таком клубе всё будет крутиться вокруг одного человека. Там всегда будет коллектив, город, легендарный стадион.- С моей точки зрения это вообще не важно, по барабану. Всё решается в двух матчах. Со "Спартой" также играли первый матч дома, 4:0, зачем потом в Прагу вообще основным составом ехать? Тут тоже начинаем дома, и это разговоры для бедных. Плей-офф состоит из двух матчей, и нужно в них играть в футбол.