Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть

Экс-нападающий "Спартака", "Бенфики", "Порту", "Динамо" (Киев) а также сборных СССР и России Сергей Юран высказался относительно реальности перехода Фёдора Смолова в один из топовых европейских чемпионатов:



- Достаточно ли опасен нападающий Фёдор Смолов на европейском уровне? Готов ли он к тому чтобы уезжать в Европейские «высокие» чемпионате?



- Думаю что да. Более того, сейчас он взялся за голову поле того как в его игре были провалы. Сейчас он хочет, он играет, и, думаю, что он соответствует европейскому уровню.



Чисто моё мнение: я бы хотел чтобы он окунулся в немецкий либо английский чемпионат. У него есть для этого потенциал, и, думаю что это должно произойти.



- Какой, на ваш взгляд чемпионат ему более подходит? Это должна быть Англия, Франция, или Германия?



- Германия. В Англии Смолову будет сложновато, а вот чемпионаты Германии либо Испании – думаю что это реально.