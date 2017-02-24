Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

РФС: матч "Урал" - "Краснодар" пройдет в Краснодаре

Матч 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром" перенесен из Екатеринбурга в Краснодар, заявил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов.

"Матч перенесен в Краснодар. Приняли такое решение из-за проблем с газоном. В Екатеринбурге побывала комиссия, которая сделала вывод, что поле не успеют подготовить к игре. Дату мы не меняли. Сейчас решаем вопрос с телевидением о времени начала игры: либо в 19:00, либо в 19:30", - цитирует Куликова "Р-Спорт".
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 19:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.