Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву»

Бывший футболист «Локомотива» и других российских клубов Олег Терёхин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал новость о дозаявке 43-летнего Дмитрия Лоськова в состав «железнодорожников».



– Я давно знаком с Димой, знаю о его опыте и профессионализме. Не знаю, почему его заявили, есть ли у него желание, но знаю одно: если это случилось, то его штрафные могут принести «Локомотиву» очки. Думаю, что выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных, забить – это в его силах.



– Может тогда и Вам стоит вернуться в «Локомотив»?



– Да нет, какие возвращения (смеётся). Я тренер, уже всё. А Дима, думаю, ещё футболист. 43 года – ничего страшного, Ягр же играет в хоккей в 46. Если он действительно будет футболистом не только на бумаге, то это имя, лидер, футболист. Может, легенда «Локомотива» встряхнёт игроков. Ну а если он ещё выйдет и голы забьёт, то вообще будет красота. Может, где-то и нужен будет 1 его штрафной.



– То есть в качестве джокера Юрий Сёмин может его использовать?



– В принципе, Лоськов на поле выделялся не скоростью, а тактическим видением поля, передачами и ударами. С его умением бить штрафные, с его головой минут 15 в нашем чемпионате с командами нижней части таблицы спокойно сыграет. Даже 30, за счёт своей головы сыграет, я уверен.