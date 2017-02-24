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Илья Геркус: это исторический момент в российском футболе (видео)

На официальном Youtube канале "Локомотива" появилась видеозапись подписания контракта с полузащитником Дмитрием Лоськовым. 43-летний играющий тренер будет выступать за "железнодорожников" до конца сезона.

"Это исторический момент в российском футболе. Мы идём на рекорд. Этот рекорд будет принадлежать "Локомотиву" вечно", - цитирует президента клуба Илью Геркуса официальный сайт "Локомотива".

Теги: Геркус Лоськов Локомотив
Сегодня, 21:33
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№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 21:54) #
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online
Болеет за:
«Химки»
ясли
что за фигня.что за игнор,что за унижениt футбола..кому нах.это рекорд нужен..чтоб Лоськов доиграл какие то цифры в футболе?.что от этого футболу,"Локомотиву..Лоськов уже тогда не тянул ,когда его посадили на лавку,а,теперь ...да онанизм это называется в футболе..ясно это просто смешная идея Семина и Лоськова,для которых достижение в цифрах даже таким способом главное дело в жизни,но на подобие этого если что то сделала бы Смородская ,ежедневно в течение пол года писали бы ,какая она такая сякая..и вообще чем лучше этот Геркус ,чем та же Ольга..не рыба,не мясо,во всяком случае пока так..
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С ума они там сошли? Я конечно рад буду ошибаться, но играть в полузащите в 43 - не могу себе представить.
Регистрация: 16.08.2008
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