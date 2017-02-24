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"Оренбург" в товарищеском матче обыграл "Окжетпес"

"Оренбург" в товарищеском матче одержал победу над казахстанским клубом "Окжетпес".

Контрольный матч

"Оренбург" (Россия) - "Окжетпес" (Казахстан) - 2:0 (1:0)

Голы: Малых, 5 (1:0). Георгиев, 60 - с пенальти (2:0).
Теги: Оренбург
Сегодня, 22:22
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