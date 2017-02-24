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"Нант" нанес поражение "Дижону"

"Нант" одержал победу над "Дижоном" в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

27 тур

"Нант" - "Дижон" 3:1

Гол: Бамму, 4, Сала, 59 (пен.), Пардо, 80 - Дюбуа, 38 (авто.)

"Нант": Риу, Дюбуа, Лима, Карлос, Вискаррондо, Жилле, Илоки (Пардо, 65), Ронжье, Томассон (Туре, 82), Сала (Накулма, 74), Бамму

"Дижон": Рейне, Рюфли (Бука, 13), Хаддади, Абдельхамид, Варро, Лотьес, Бельмонт, Амальфитано, Бальмон (Чан Хун, 64), Дьони, Тавареш

Предупреждения: Сала, 36, Лотьес, 45+1, Вискаррондо, 66, Карлос, 76, Амальфитано, 81

Удаления: Дьони, 85
Теги: Нант Дижон
Вчера, 23:34
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