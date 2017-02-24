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"Факел" обыграл "Чертаново" в финале Кубка ФНЛ

"Факел" одержал победу над "Чертаново" в финальном матче Кубка ФНЛ.

Кубок ФНЛ

Финал

"Чертаново" - "Факел" 0:1

Гол: Нагибин, 82

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич (Котов, 90+1), Редькович, Солдатенков, Ежов, Витюгов, Горшков, Паршиков, Прудников, Сарвели (Цыпченко, 89), Зиньковский (Глушенков, 72)

"Факел": Кобзев, Дранников, Багаев, Бурнаш (Соловьев, 76), Осипенко, Тихий (Лукьяновс, 58), Трошечкин, Свежов, Каюмов, Бирюков (Касьян, 46), Саталкин (Болов, 61)

Предупреждения: Свежов, 31, Осипенко, 35, Дранников, 39, Болов, 90, Паршиков, 90

Удаления: Болов, 90+2
Теги: Факел
Вчера, 23:40
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1
(1)
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Вчера, 23:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Там вроде 2 удаления после матча было за потасовку. Чуть маленького вратаря Чертаново не затоптали. Удалили Болова и Кобзева.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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