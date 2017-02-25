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Официально: Ари отдан в аренду "Локомотиву" до конца сезона

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари в оставшейся части сезона-2016/2017 будет защищать цвета "Локомотива", передает официальный сайт краснодарцев.

В составе "горожан" футболист провел 114 официальных матчей, в которых отметился 34 голами и 18-ю результативными передачами.
В "Локомотив" Ари переходит на правах платной аренды до 15 июня 2017 года. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.

Ранее официальный сайт РФПЛ сообщил, что футбольный клуб "Краснодар" исключил нападающего Ари из заявки на сезон.
Теги: Ари Локомотив Краснодар
Сегодня, 00:38
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№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 01:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Ой, весьма не факт, что это усилением можно назвать...

на игру против вас это точно усиление, у Ари на вас супер настрой был когда он против вас за Краснодар играл!
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:56) #
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сёмина берите в нападенье, в летнее
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: glorvsex (Сегодня, 00:53) #
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online

почему аренда а не продажа зачем этот балласт возвращать
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:48) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошая новость! Лишним точно не будет. Хотя игроков масса пришла, а вот лимит никуда не делся
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 00:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ой, весьма не факт, что это усилением можно назвать...


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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