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Официально: Ари отдан в аренду "Локомотиву" до конца сезона
Бразильский нападающий "Краснодара" Ари в оставшейся части сезона-2016/2017 будет защищать цвета "Локомотива", передает официальный сайт краснодарцев.
В составе "горожан" футболист провел 114 официальных матчей, в которых отметился 34 голами и 18-ю результативными передачами.
В "Локомотив" Ари переходит на правах платной аренды до 15 июня 2017 года. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.
Ранее официальный сайт РФПЛ сообщил, что футбольный клуб "Краснодар" исключил нападающего Ари из заявки на сезон.
В составе "горожан" футболист провел 114 официальных матчей, в которых отметился 34 голами и 18-ю результативными передачами.
В "Локомотив" Ари переходит на правах платной аренды до 15 июня 2017 года. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.
Ранее официальный сайт РФПЛ сообщил, что футбольный клуб "Краснодар" исключил нападающего Ари из заявки на сезон.
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