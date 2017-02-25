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"Реал Сосьедад" на выезде одолел "Лас-Пальмас"

"Реал Сосьедад" выиграл у "Лас-Пальмаса" в выездном матче 24-го тура Примеры.

Чемпионат Испании. 24 тур

"Лас-Пальмас" - "Реал Сосьедад" 0:1

Голы: Прието, 74

"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Лопеш (Гарсия, 80), Айтами, Бигас, Роке, Гомес (Халилович, 78), Виера, Боатенг, Тана, Хесе.

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Ильяраменди, Прието, Сурутуса, Арсальюс, Хуанми (Каналес, 70), Вела ( Орхильес, 88), Оярсабаль.

Предупреждения: Бигас, 11, Айтами, 30, Прието, 32, Ильяраменди, 69.
Теги: Реал Сосьедад Лас-Пальмас
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