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"Ницца" дома переиграла "Монпелье"

В рамках 27-го тура первенства Франции "Ницца" одержала волевую победу над "Монпелье".

Чемпионат Франции. 27 тур

"Ницца" - "Монпелье" - 2:1

Голы: Мунье, 9, Биань, 68, 85

"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Байсс, Бонфим, Сиприен, Сери, Оббади (Козьелло, 87), Эйссерик (Срарфи, 88), Беланда, Донис (Ле Биань, 60)

"Монпелье": Пьоннье, Мукиэле, Руссийон (Деплань, 78), Хилтон, Конгре, Силла (Долли, 88), Лан, Скири, Будебуз, Сессеньон, Мунье (Мбенза, 70)

Предупреждения: Беланда, 49, Эстевао, 71.
Теги: Ницца Монпелье
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