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Дубль Сержа Гнабри принес "Вердеру" победу над "Вольфсбургом"

"Вердер" сумел превзойти "Вольфсбург" в рамках встречи 22-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии. 22 тур

"Вольфсбург" - "Вердер" - 1:2

Голы: Гнабри, 10, Гнабри, 18, Майораль, 19

"Вольфсбург": Бенальо, Хорн, Кнохе, Родригес, Трёш (Герардт, 81), Блащиковски, Густаво, Арнольд, Малли, Дидави (Гомес, 63), Майораль (Нтеп, 74)

"Вердер": Видвальд, Селасси, Бауэр, Сане, Мойсандер, Эггештайн (Гриллич, 75), Бартельс (Кайнц, 60), Велькович, Гнабри (Писарро, 82), Юнузович, Крузе

Предупреждения: Бартельс, 45+1, Видвальд, 69, Арнольд, 86, Сане, 90+3
Теги: Вердер Вольфсбург
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