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Спортивный директор РФПЛ: Думбия тут ходил-бродил, мы его покормили, чтоб не умер

Малийский нападающий Мусса Думбия, которого "Арсенал" арендовал у "Ростова", покинул офис РФПЛ только в 00:30 мск.

"Он тут ходил-бродил. Мы его покормили, чтобы не умер", - сказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

СЭ
Теги: Думбия Арсенал Тула
Сегодня, 08:20
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8
(0)
№8 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 11:27) #
  • -1
  •  (1)
online

там чудеса там леший бродит мусса на веточке сидел Сняли и покормили бедолагу
Регистрация: 6.02.2017
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 10:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А что в Арсенале покормить не чем было..что парень аж в офис РФПЛ пришел..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Рабовладельцы!
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: Nickolas (Сегодня, 09:33) #
  • +5
  •  (5)

Пустые высказывания "спортивного" директора! Такие вот у нас чиновники-руководители...
Регистрация: 6.08.2016
№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 09:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Как то страно сфрмулировано....
и эти люди отстраняли Гамулу за невинную фразу об африканцах....
Двойные стандарты!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: rash
это что было?????????????

Поздний ужин или ранний завтрак. В общем приём пищи. Чего не понятно?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 08:45) #
  • -2
  •  (2)
online

laughing
Регистрация: 15.02.2017
№1 Написал: rash (Сегодня, 08:35) #
  • +5
  •  (5)

это что было?????????????
Регистрация: 5.02.2017
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