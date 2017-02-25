Спортивный директор РФПЛ: Думбия тут ходил-бродил, мы его покормили, чтоб не умер

Малийский нападающий Мусса Думбия, которого "Арсенал" арендовал у "Ростова", покинул офис РФПЛ только в 00:30 мск."Он тут ходил-бродил. Мы его покормили, чтобы не умер", - сказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.