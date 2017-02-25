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Витиньо: Гончаренко водит за руку по полю, объясняя, где я должен находиться
Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от работы с Виктором Гончаренко.
"Гончаренко отличный тренер со своим видением игры, методологией и принципами. Он постоянно мотивирует, подбадривает. В конце концов, я иностранец, пытаюсь адаптироваться в новой структуре и культуре. Это не так просто сделать. Наш тренер проявляет ко мне большое терпение, учит меня, постоянно пытается развивать, находить, где мне можно прибавить. Я за это благодарен и в качестве ответной реакции хочу развиваться, пытаться своей работой принести пользу всей команде.
Я никогда не играл по схеме 3–5–2, для меня это новинка. Но, как показывают товарищеские матчи, команда очень хорошо принимает эту тактику. Мне мои функции ясны. Тренер берет меня за руку, водит по полю и показывает, где я должен находиться. В первую очередь разъясняет расположение, перемещение футболистов по линиям, мои личные функции, уточняет, как я должен располагаться в каждом из эпизодов.
Сделаю все возможное, чтобы быть в строю к матчу с "Зенитом". Ведь я приехал, чтобы помогать ЦСКА добиваться самых высоких мест в таблице, становиться чемпионами. Мечтаю сыграть в этом матче", - передает слова Витиньо "Sports.ru" со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
"Гончаренко отличный тренер со своим видением игры, методологией и принципами. Он постоянно мотивирует, подбадривает. В конце концов, я иностранец, пытаюсь адаптироваться в новой структуре и культуре. Это не так просто сделать. Наш тренер проявляет ко мне большое терпение, учит меня, постоянно пытается развивать, находить, где мне можно прибавить. Я за это благодарен и в качестве ответной реакции хочу развиваться, пытаться своей работой принести пользу всей команде.
Я никогда не играл по схеме 3–5–2, для меня это новинка. Но, как показывают товарищеские матчи, команда очень хорошо принимает эту тактику. Мне мои функции ясны. Тренер берет меня за руку, водит по полю и показывает, где я должен находиться. В первую очередь разъясняет расположение, перемещение футболистов по линиям, мои личные функции, уточняет, как я должен располагаться в каждом из эпизодов.
Сделаю все возможное, чтобы быть в строю к матчу с "Зенитом". Ведь я приехал, чтобы помогать ЦСКА добиваться самых высоких мест в таблице, становиться чемпионами. Мечтаю сыграть в этом матче", - передает слова Витиньо "Sports.ru" со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
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