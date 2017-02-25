Представители "Барселоны" провели встречу с Лораном Бланом

"Барселона" заинтересована в приглашении на пост главного тренера французского специалиста Лорана Блана, сообщает SFR Sport.Представители каталонского клуба провели встречу с экс-тренером "ПСЖ", который находится без работы с июня 2016 года. Ранее Блан не работал за пределами Франции, но имеет опыт знакомства с "Барселоной" в качестве игрока - в каталонском клубе он провел сезон-1996/97.