Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Полузащитник "Уфы" Андрей Батютин пополнил ряды "Зенита-2"

Полузащитник "Уфы" Андрей Батютин на правах аренды перешел в "Зенит".

"Футбольные "Зенит" и "Уфа" достигли договоренности об аренде 21-летнего полузащитника. Соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17.

Воспитанник "Краснодара", Батютин провел 41 матч за вторую команду черно-зеленых и забил 10 мячей. Летом 2016 полузащитник перешел в "Уфу". В его активе один матч в РФПЛ, две игры Кубка страны и одна - в первенстве молодежных составов", - сообщается на официальном сайте "Зенита".
Теги: Уфа Зенит-2
Сегодня, 09:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.