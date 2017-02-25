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Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал слухи о возможной работе в стане сине-бело-голубых.

"Это все слухи, не знаю, кто их распространяет. Наверное, российская пресса. Они там могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт", – цитирует Тимощука 112.ua.
Теги: Тимощук
Сегодня, 12:28
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7
(4)
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное упомянуть Россию,ответ типичного хохла...
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что вы на Тимощука напали, это высказывание завизировано СБУ, там сейчас иначе нельзя говорить.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:49) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ввиду поднятой шумихи о возможной бандере в стане зенита ему просто отказали войти в штаб
Регистрация: 2.08.2009
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Да и слава богу, что тебя в России не будет..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (8)

Вот и Толик попил водички из под крана в Украине....( А пресса везде одинакова - это её хлеб...
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (7)

в российской прессе полно хохлявщиков smile smiley
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:33) #
  • +1
  •  (7)

Ну как обычно пресса...Забыл ты Толя Донецк...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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