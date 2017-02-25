"Крылья Советов" завершили последний сбор в Турции

Сегодня "Крылья Советов" провели заключительную тренировку на сборе в Турции.Она состояла из двух частей. Сначала игроки занимались в тренажерном зале. Потом вышли на футбольное поле. Вечером команда из Анталии отправится в Москву.После двух дней отдыха "Крылья Советов" соберутся вновь и продолжат подготовку ко второй части чемпионата уже в России. Стартовый матч весеннего отрезка самарская команда проведет 5 марта против московского "Локомотива".