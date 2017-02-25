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Роман Орещук: лучшую трансферную компанию провели "Спартак" и "Краснодар"

Спортивный директор "Торпедо" Роман Орещук назвал команды, которые, по его мнению, провели лучшую трансферную кампанию этой зимой, а также прокомментировал переход Ари в "Локомотив".

"Лучшую трансферную компанию провели "Спартак" и "Краснодар". Большой плюс для Ари - переход в "Локомотив", - цитирует Орещука "Спорт FM".
Теги: Орещук
Сегодня, 14:13
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:19) #
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Ну да. И те и другие набрали много негров.
Регистрация: 7.03.2016
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