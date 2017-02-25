СМИ: Жозе Моуринью по телефону уговаривает Неймара перейти в "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пытается переманить в английский клуб форварда "Барселоны" Неймара, утверждает Sport.es.Согласно изданию, португальский специалист регулярно звонит бразильцу по телефону и настаивает на его переходе в свой клуб во время будущего летнего трансферного окна. Сообщается, что для Моуринью подобный способ ведения трансферных дел не является новинкой, а скорее превратился в норму.