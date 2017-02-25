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СМИ: Жозе Моуринью по телефону уговаривает Неймара перейти в "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пытается переманить в английский клуб форварда "Барселоны" Неймара, утверждает Sport.es.

Согласно изданию, португальский специалист регулярно звонит бразильцу по телефону и настаивает на его переходе в свой клуб во время будущего летнего трансферного окна. Сообщается, что для Моуринью подобный способ ведения трансферных дел не является новинкой, а скорее превратился в норму.

Газета.ru
Теги: Моуринью Неймар Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:03
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№2 Написал: tuner (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Ростов»
Усиливается перед "Ростовом". smile
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
..звонок..
-Малой,как сам? Какие макли? Чё делаешь,давай собирайся,здесь все-Давид,Крис,Хуан,
Уейн и Златан!! Море треша и угара!!
-Жозе Фелишевич, четыре утра..,имейте совесть, мне завтра на работу..


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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