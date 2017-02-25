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Юрий Семин: Фарфан выбыл на 10 дней, с Миранчуком все нормально

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о восстановлении Джефферсона Фарфана и Антона Миранчука.

"Доктора говорят, что Фарфан выбыл на 10 дней. Может, выздоровление пройдет быстрее, но о его участии в матче с "Тосно" ничего сказать не могу.

Антон Миранчук уже в порядке, с ногой все хорошо. Сегодня участвовал в первых беговых тренировках. Думаю, скоро присоединится к общей группе", - цитирует Семина "Чемпионат".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 15:40
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