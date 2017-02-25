"Луч-Энергия" намерена бойкотировать матч против "Енисея"

Футболисты "Луча-Энергии" намерены бойкотировать матч 25-го тура первенства ФНЛ против "Енисея", если клуб не погасит перед ними все долги по заработной плате."С 27 февраля все без исключения футболисты команды приняли решение бойкотировать тренировки до тех пор, пока руководство клуба полностью не погасит долги перед игроками, а именно премиальную часть за 2015 и 2016 год и заработные платы за 2016 год и январь 2017 года.Если до 8 марта денег не будет, то планируем бойкотировать и матч с "Енисеем" в ФНЛ или будем задерживать на максимальное количество времени. Руководство клуба не выходит с нами на связь, ничего не обещает уже. Даже если долги закроют частично, мы все равно продолжим бойкот до того момента, пока полностью не погасят все. Поэтому матч с "Енисеем" под угрозой срыва", - заявил нападающий команды Илья Михалев.