Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Карло Анчелотти проводит свою 1000-ую игру в качестве главного тренера

Матч 22-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом" стал 1000-м в карьере главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, сообщает Goal.com.

Для того, чтобы покорить эту отметку, 57-летнему специалисту потребовалось чуть менее 21 года тренерской работы.

В 999 предыдущих матчах команды под руководством итальянца одержали 590 побед (59% от общего числа игр).
Теги: Анчелотти Бавария Гамбург
Сегодня, 18:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.