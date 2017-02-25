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12:28
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
12:22
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
12:21
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
10:39
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
Джердан Шакири готов сыграть против "Тоттенхэма"
Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири восстановился после травмы и сможет принять участие в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне швейцарец принял участие в 15 матчах и забил 3 гола.
В нынешнем сезоне швейцарец принял участие в 15 матчах и забил 3 гола.
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