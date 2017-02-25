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Джердан Шакири готов сыграть против "Тоттенхэма"

Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири восстановился после травмы и сможет принять участие в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне швейцарец принял участие в 15 матчах и забил 3 гола.
Теги: Шакири Тоттенхэм Сток Сити
Сегодня, 19:07
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