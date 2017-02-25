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"Боруссия" Д разгромила "Фрайбург", "РБ Лейпциг" выиграл у "Кёльна"

Дортмундская "Боруссия" в чемпионате Германии на выезде разгромила "Фрайбург".

Чемпионат Германии

22 тур

"Фрайбург" - "Боруссия" Д 0:3

Гол: Папастатопулос, 4, Обамейянг, 56, 70

"Фрайбург": Шволов, Кюблер (Игнёвски, 85), Гюнтер, Торрехон, Сёюнджю, Франц, Булут (Кемпф, 25), Хефлер, Филипп, Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64)

"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Геррейро, Бартра, Папастатопулос, Пищек, Кастро, Вайгль, Дембеле (Кагава, 76), Обамейянг, Ройс (Пулишич, 82)

Предупреждения: Филипп, 67

"РБ Лейпциг" - "Кёльн" 3:1

Гол: Форсберг, 5, Морах, 35 (авто.), Вернер, 65 - Осака, 53

"РБ Лейпциг": Гулачи, Шмиц, Хальстенберг, Орбан, Комппер, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 86), Демме, Забитцер, Вернер (Зельке, 84), Форсберг (Хедира, 65)

"Кельн": Кесслер, Ольковски, Рауш, Хайнц, Суботич, Марох (Цоллер, 46), Хектор, Хёгер (Йойич, 76), Клеменс, Модест, Осако

Предупреждения: Марох, 7, Рауш, 40, Ильзанкер, 62, Хёгер, 68, Хектор, 84
Теги: Боруссия Д Фрайбург РБ Лейпциг Кельн
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