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12:28
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12:22
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10:39
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"Боруссия" Д разгромила "Фрайбург", "РБ Лейпциг" выиграл у "Кёльна"
Дортмундская "Боруссия" в чемпионате Германии на выезде разгромила "Фрайбург".
Чемпионат Германии
22 тур
"Фрайбург" - "Боруссия" Д 0:3
Гол: Папастатопулос, 4, Обамейянг, 56, 70
"Фрайбург": Шволов, Кюблер (Игнёвски, 85), Гюнтер, Торрехон, Сёюнджю, Франц, Булут (Кемпф, 25), Хефлер, Филипп, Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64)
"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Геррейро, Бартра, Папастатопулос, Пищек, Кастро, Вайгль, Дембеле (Кагава, 76), Обамейянг, Ройс (Пулишич, 82)
Предупреждения: Филипп, 67
"РБ Лейпциг" - "Кёльн" 3:1
Гол: Форсберг, 5, Морах, 35 (авто.), Вернер, 65 - Осака, 53
"РБ Лейпциг": Гулачи, Шмиц, Хальстенберг, Орбан, Комппер, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 86), Демме, Забитцер, Вернер (Зельке, 84), Форсберг (Хедира, 65)
"Кельн": Кесслер, Ольковски, Рауш, Хайнц, Суботич, Марох (Цоллер, 46), Хектор, Хёгер (Йойич, 76), Клеменс, Модест, Осако
Предупреждения: Марох, 7, Рауш, 40, Ильзанкер, 62, Хёгер, 68, Хектор, 84
Чемпионат Германии
22 тур
"Фрайбург" - "Боруссия" Д 0:3
Гол: Папастатопулос, 4, Обамейянг, 56, 70
"Фрайбург": Шволов, Кюблер (Игнёвски, 85), Гюнтер, Торрехон, Сёюнджю, Франц, Булут (Кемпф, 25), Хефлер, Филипп, Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64)
"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Геррейро, Бартра, Папастатопулос, Пищек, Кастро, Вайгль, Дембеле (Кагава, 76), Обамейянг, Ройс (Пулишич, 82)
Предупреждения: Филипп, 67
"РБ Лейпциг" - "Кёльн" 3:1
Гол: Форсберг, 5, Морах, 35 (авто.), Вернер, 65 - Осака, 53
"РБ Лейпциг": Гулачи, Шмиц, Хальстенберг, Орбан, Комппер, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 86), Демме, Забитцер, Вернер (Зельке, 84), Форсберг (Хедира, 65)
"Кельн": Кесслер, Ольковски, Рауш, Хайнц, Суботич, Марох (Цоллер, 46), Хектор, Хёгер (Йойич, 76), Клеменс, Модест, Осако
Предупреждения: Марох, 7, Рауш, 40, Ильзанкер, 62, Хёгер, 68, Хектор, 84
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