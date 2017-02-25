Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Севилья" одержала волевую победу над "Бетисом"

"Севилья" победила "Бетис" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

24 тур

"Бетис" - "Севилья" 1:2

Гол: Дурмиси, 37 - Меркадо, 56, Иборра, 76

"Бетис": Адан, Пиччини, Дурмиси, Тошка (Алегрия, 75), Манди, Песселья, Сьос, Пардо, Петрос Гутьеррес, 89), Санабрия (Мартен, 75), Кастро

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Рами, Пареха, Насри, Сарабия (Иборра, 46), Н'Зонзи, Витоло, Йоветич (Корреа, 83), Васкес (Бен-Йедер, 46)

Предупреждения: Н'Зонзи, 35, Сарабия, 43, Пиччини, 88, Пареха, 90+1, Мартен, 90+3
Теги: Севилья Бетис
Сегодня, 20:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.