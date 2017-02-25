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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Гуанчжоу Эвергранд" выиграл Суперкубок Китая

"Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Луиса Фелипе Сколари выиграл Суперкубок Китая.

Суперкубок Китая

"Гунчжоу Эверград" – "Цзянсу Сунин" – 1:0

Гол: Алан, 35 (1:0).
Сегодня, 20:49
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