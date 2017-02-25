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Луис Энрике: у "Барселоны" очень напряженный график

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии матча чемпионата Испании с "Атлетико" отметил напряженный график команды.

"Впереди еще много туров, поэтому важно сохранять концентрацию и демонстрировать свой лучший футбол. У нас очень напряженный график, поэтому усталость берёт своё. Каждый день отдыха имеет большое значение", — цитирует Энрике Mundo Deportivo.
Теги: Энрике Барселона Атлетико
Сегодня, 21:06
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