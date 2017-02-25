Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
В Берлине подрались фанаты "Герты" и "Айнтрахта"
Около 200 болельщиков "Герты" и "Айнтрахта" подрались сегодня в Берлине перед матчем команд, сообщает Bild.
Несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция арестовала от 30 до 40 человек. В ходе драки ее участники использовали различные предметы, включая стеклянные бутылки.
Несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция арестовала от 30 до 40 человек. В ходе драки ее участники использовали различные предметы, включая стеклянные бутылки.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.