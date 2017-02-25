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В Берлине подрались фанаты "Герты" и "Айнтрахта"

Около 200 болельщиков "Герты" и "Айнтрахта" подрались сегодня в Берлине перед матчем команд, сообщает Bild.

Несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция арестовала от 30 до 40 человек. В ходе драки ее участники использовали различные предметы, включая стеклянные бутылки.
Теги: Герта Айнтрахт
Сегодня, 21:09
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