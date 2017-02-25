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"Монако" на выезде переиграл "Генгам"
В матче 27-го тура чемпионата Франции "Генгам" дома проиграл "Монако".
Чемпионат Франции
27 тур
"Генгам" - "Монако" 1:2
Гол: Дидо, 90 - Глик, 25, Фабиньо, 86 (пен.)
"Генгам": Юнссон, Икоко, Марсал, Кербра, Сорбон, Диалло, Дидо, До (Менди, 46), Коко (Де Паув, 83), Бриан, Салибюр-Илонго (Бенезе, 83)
"Монако": Субашич, Туре, Сидибе, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва, Моутинью, Лемар (Бакайоко, 74), Фалькао (Каррильо, 83), Жермен (Мбаппе, 74)
Предупреждения: Фабиньо, 33, Икоко, 62, Сидибе, 64, Юнссон, 86, Дидо, 90+3
Чемпионат Франции
27 тур
"Генгам" - "Монако" 1:2
Гол: Дидо, 90 - Глик, 25, Фабиньо, 86 (пен.)
"Генгам": Юнссон, Икоко, Марсал, Кербра, Сорбон, Диалло, Дидо, До (Менди, 46), Коко (Де Паув, 83), Бриан, Салибюр-Илонго (Бенезе, 83)
"Монако": Субашич, Туре, Сидибе, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва, Моутинью, Лемар (Бакайоко, 74), Фалькао (Каррильо, 83), Жермен (Мбаппе, 74)
Предупреждения: Фабиньо, 33, Икоко, 62, Сидибе, 64, Юнссон, 86, Дидо, 90+3
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