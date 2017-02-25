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Рияд Марез: храни вас Господь, Клаудио Раньери!
Полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез поблагодарил бывшего главного тренера команды Клаудио Раньери, который ранее был отправлен в отставку.
"Очень уважаю этого великого человека, который помог нам войти в историю. При вас я вышел на новый уровень и стал более уверенным. Вы верили в меня с первого дня. Спасибо вам за всё и удачи. Храни вас Господь!", — написал Марез в твиттере.
"Очень уважаю этого великого человека, который помог нам войти в историю. При вас я вышел на новый уровень и стал более уверенным. Вы верили в меня с первого дня. Спасибо вам за всё и удачи. Храни вас Господь!", — написал Марез в твиттере.
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