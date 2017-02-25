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Сеск Фабрегас провел 300-й матч в чемпионате Англии

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сыграл в 300-м матче английского чемпионата, сообщает "Газета.ру".

Ранее полузащитник вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Англии против "Суонси".

На счету Фабрегаса 212 матчей в футболке "Арсенала" и 88 игр за "Челси".

На данный момент испанский хавбек забил 45 голов и сделал 103 голевые передачи в матчах чемпионата Англии.
Теги: Фабрегас Челси
Сегодня, 21:38
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