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Сеск Фабрегас провел 300-й матч в чемпионате Англии
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сыграл в 300-м матче английского чемпионата, сообщает "Газета.ру".
Ранее полузащитник вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Англии против "Суонси".
На счету Фабрегаса 212 матчей в футболке "Арсенала" и 88 игр за "Челси".
На данный момент испанский хавбек забил 45 голов и сделал 103 голевые передачи в матчах чемпионата Англии.
Ранее полузащитник вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Англии против "Суонси".
На счету Фабрегаса 212 матчей в футболке "Арсенала" и 88 игр за "Челси".
На данный момент испанский хавбек забил 45 голов и сделал 103 голевые передачи в матчах чемпионата Англии.
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