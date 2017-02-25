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Виталий Мутко: это счастье - сыграть против таких команд, как "МЮ" и "Сельта"
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что матчи с "Манчестер Юнайтед" и "Сельтой" в 1/8 финала Лиги Европы пойдут на пользу "Ростову" и "Краснодару".
"Это счастье - сыграть против таких команд, наши болельщики воочию смогут увидеть игры таких сильных клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Сельта". Это просто прекрасно.
"Ростову" и "Краснодару" будут противостоять сильные соперники, которые будут стараться доминировать, но наши команды им навяжут борьбу, ведь у них есть и характер, и поставленная игра, и поддержка болельщиков.
Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Это счастье - сыграть против таких команд, наши болельщики воочию смогут увидеть игры таких сильных клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Сельта". Это просто прекрасно.
"Ростову" и "Краснодару" будут противостоять сильные соперники, которые будут стараться доминировать, но наши команды им навяжут борьбу, ведь у них есть и характер, и поставленная игра, и поддержка болельщиков.
Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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