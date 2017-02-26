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Александр Беленов: решил перейти в "Уфу" сразу после разговора с Семаком

Новичок "Уфы" вратарь Александр Беленов, перешедший из "Анжи", рассказал, как решился на смену клуба.

"Принял решение перейти в "Уфу" сразу после телефонного разговора с Сергеем Семаком. Это было в январе. В "Анжи" только-только объявили о смене курса. Было сказано, что многие команду покинут, а на их место придут новички. Тогда и появился вариант с "Уфой".

Беседа выдалась насыщенной и обстоятельной. Подкупило, что "Уфа" развивается и продолжает бороться в чемпионате, до зоны еврокубков всего три очка и в Кубке России неплохие шансы. Плюс заочно был в курсе, что в "Уфе" отличный коллектив, а приехав, лично в этом убедился.

Проблем с адаптацией не возникло. С партнёрами, тренерами и персоналом сразу нашли общий язык", - цитирует Беленова "Чемпионат".
Теги: Уфа Беленов
Сегодня, 01:06
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 02:10) #
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да, забыл сказать, бабки капают регулярно, без задержки, есть стабильность
Регистрация: 7.12.2016
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