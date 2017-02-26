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"Эйбар" дома разгромил "Малагу"

В матче 24-го тура первенства Испании "Эйбар" забил три гола в ворота "Малаги".

Чемпионат Испании. 24 тур

"Эйбар" - "Малага" - 3:0

Голы: Гонсалес, 43, 50, Энрич, 52

"Эйбар": Йоэль, Арбилья, Рамис (Сантос, 78), Лежён, Капа, Гарсия, Леон (Бебе, 82), Эскаланте, Гонсалес, Инуи, Энрич (Ривера, 69)

"Малага": Камени, Росалес, Торрес, Эрнандес, Льоренте, Карлос, Дуда (Шарлес, 57), Форнальс, Родригес ( Вильянуэва, 73), Кеко (Онтиверос, 54), Сантос

Предупреждения: Форнальс, 53, Росалес, 62, 71, Капа, 77, Онтиверос, 77, Торрес, 79, Бебе, 90+3

Удаления: Росалес, 71.
Теги: Эйбар Малага
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