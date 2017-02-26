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СМИ: "Лестер" начал переговоры с Гусом Хиддинком

Экс-наставник "Анжи" и сборной России Гус Хиддинк может возглавить "Лестер". Руководство английской команды уже начало переговоры с 70-летним специалистом, информирует "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что "Лестер" хочет подписать контракт с голландцем до конца сезона, а летом определиться с дальнейшими действиями.
Теги: Хиддинк Лестер
Сегодня, 01:55
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