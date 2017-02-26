Андре Айю: в АПЛ все матчи трудные

Нападающий "Вест Хэма" Андре Айю прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уотфорда" (1:1) в двадцать шестом туре английской премьер-лиги.



"Первая половина матча нам не удалась, наша игра не получалась. На второй тайм мы вышли и показали то, что умеем делать. Этот матч был тяжелым. В АПЛ все матчи трудные", - передает его слова ВВС.