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Ромелу Лукаку: Мартинес и Куман помогли мне стать лучше

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку прокомментировал достижение рекорда по количеству забитых голов за "Эвертон" в рамках английской премьер-лиги. На счету бельгийского форварда теперь 60 мячей.

"Это был хороший путь к рекорду. Роберто Мартинес и Рональд Куман помогли мне стать лучше. Я благодарен им, потому что без них не получил бы такой результат. Я всегда был уверен, что буду играть. Мой тренер по реабилитации в Бельгии сказал, что у меня сильное тело. Поэтому я и вернулся на поле", - цитирует Лукаку ВВС.
Теги: Лукаку Эвертон
Сегодня, 09:06
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