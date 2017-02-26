Наставник "Лейпцига": рад, что команда умеет тактически перестраиваться

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хасенхюттль остался доволен игрой команды в атаке в матче против "Кельна" (3:1) в 22-м туре Бундеслиги.



"Мы должны были победить своего врага - плохую реализацию. Для этого нам надо было забивать быстрый гол, он снял всю неуверенность игроков. Во втором тайме "Кельн" захватил ненадолго инициативу, но наша команда все быстро вернула в нужное русло. Я рад, что команда умеет тактически перестраиваться", - цитирует специалиста Kicker.