"Лестер" лишился шансов защитить титул чемпиона АПЛ

В 26-м туре чемпионата Англии "Лестер" утратил теоретические шансы защитить титул чемпионов Англии."Челси" победил "Суонси" (3:1) и набрал 63 очка. У "Лестера" на данный момент 21 очко. Даже если чемпионы выиграют все оставшиеся 13 матчей, а остальные команды проиграют, "Лестер" не сможет стать первым.Кроме того, после победы "Кристал Пэлас" над "Мидлсбро" (1:0) "Лестер" опустился в зону вылета, на 18-е место, и может уйти из нее в случае удачного исхода матча с "Ливерпулем".